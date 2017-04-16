Türkiye Sandık Başında

Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkanı Selim Yağcı, oyunu kullandı.



Eşi Beyza Elban ile geldiği Huzurevi'nde, 1011 numaralı sandıkta oyunu kullanan Vali Elban, kentte 605 sandıkta oy kullanma işleminin devam ettiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.





İl merkezinin yanı sıra ilçelerde de referandum la ilgili koordinasyon merkezleri oluşturulduğunu belirten Elban, "Referandumla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok. Huzur içinde referandum devam ediyor. İl genelinde 605 sandıkta 151 bin 752 seçmenimizin oy kullanması bekleniyor." dedi.





Eldemir ise Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eldemir, sandıkta oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, "İstikbal, istiklal, istikrar için babaocağı Bozcaarmut köyünde oyumuzu kullandık. Kararımız net, tabii ki evet." ifadesinde bulundu.



Eşi Aysel Tüzün ile Malhatun İlköğretim Okulunda 1009 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yaşar Tüzün, ülke olarak 55 milyon seçmenin sandığa gidip yurttaşlık ve vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "Tüzün ailesi olarak bu görevimizi yerine getirdik, oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık. Bu tercihlerimizin ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün kimi seçeceğimizi tercih etmiyoruz, bu ülkenin nasıl yönetileceğini tercih ediyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan seçimlerin en önemlisi ve en farklısını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.





Yağcı ise eşi Fatma Yağcı ile Malhatun İlköğretim 1005 numaralı sandıkta oyunu kullandı.





Ayrıca oy kullanma sırasında TC kimlik numarası olmayan yaklaşık 10 kişinin ise Bilecik Nüfus Müdürlüğüne başvurduğu öğrenildi.