Türkiye Sandık Başında

Van'da Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, sağlık sorunları nedeniyle oy kullanmak için başvuran yaklaşık 500 hastayı ambulans ve servislerle kayıtlarının bulunduğu yerlere ulaştırdı.



Van'da yaklaşık 500 yatalak hasta, Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı ekiplerin yardımıyla seçmen kayıtlarının bulunduğu okula giderek oy erdi.



Referandumda oy kullanabilmek için Sağlık Bakanlığının talimatıyla kurulan merkezlerle irtibata geçen hastalar, Halk Sağlığı İl Müdürlüğünün koordinesinde, Sağlık İl Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinin desteği ile oylarını kullandı.



Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Yakup İmren, AA muhabirine, evde sağlık hizmeti alan hastaların da demokratik hakları olan oy kullanmalarını sağlayabilmek için ekipler kurduklarını söyledi.



Bakanlığın talimatıyla evde sağlık hizmeti alan tüm hastaları arayarak bilgilendirdiklerini anlatan İmren, şöyle konuştu:



"Bugün yaklaşık 90 ekiple il genelinde bu çalışmayı yürüyoruz. Şu ana kadar 500'e yakın hastayı demokratik haklarını kullanmalarını sağlamak için sandıklara taşıdık. Tabii bu oy kullanabilecekleri son saate kadar da devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Vatandaşlarımız geri dönüşlerinde çok memnun olduklarını belirterek teşekkür ediyorlar."



86 yaşındaki yatalak hasta oyunu kullandı



Evde bakım hizmeti alan ve 15 yıldır yatalak olduğu belirtilen Nesibe Çaka (86), Edremit Kaymakamlığı aracılığıyla ulaştığı birimden ambulans desteği istedi.



Edremit ilçesindeki Kiracılar TOKİ'de ikamet eden Çaka için harekete geçen ekipler, yaşlı kadını evinden alarak oy kullanacağı okula getirdi.



Sandık başına kadar taşınan yaşlı kadın, sandık kurulu başkanının desteğini alarak oyunu kullandı. Oy kullanma mutluluğunu yaşayan Çaka, daha sonra yine ekipler tarafından evine bırakıldı.