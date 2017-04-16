Türkiye Sandık Başında

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu, mezun olduğu ilkokulda kullandı.



Halk oylaması için Boyabat Cengiz Topel İlk ve Ortaokuluna gelen Maviş, 1039 nolu sandıkta oy verdi. Sandık görevlileri ve vatandaşlarla da sohbet eden Maviş, görevlilere sorunsuz bir oylama temennisinde bulundu.



Maviş, Türkiye'de çok önemli bir halk oylamasının gerçekleştirildiğini, uzun süren bir maratonun sonunda, sözün ve kararın millete verildiği bir günde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İnşallah akşam sandıklar açıldığında Türkiye için bereketli sonuçları hep birlikte alacağız. Bundan hiçbir şüphe duymuyoruz. Seçim boyunca hep söyledik, 'milletimizin kararı ne olursa olsun başımızın tacıdır' dedik. Çünkü millet iradesine olan inancın temel gereği budur. Sandıklardan ne çakırsa çıksın, herhangi bir tartışmaya mahal bırakmaksızın bunu kabullenebilmektir."



Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da oyunu Abdurrahman Güneş İlkokulunda kullandı.