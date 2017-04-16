Türkiye Sandık Başında
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- Yöresel kıyafet Hacer Bozak'ın oy kullanması
Uşak Valisi Ahmet Okur'un oy kullanması
Vali Okur'un açıklaması
AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç'un oy kullanması ve açıklaması
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın oy kullanması ve açıklaması
-Uşak Valisi Okur:
"İlimizde vatandaşların oy verme işlemi huzur ve güven içerisinde devam ediyor"
UŞAK ( AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç ile Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan oylarını kullandı.
Vali Okur, eşi Hatice Nur Okur ile geldiği Mehmetçik İlkokulunda görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu verdi.
Gazetecilere açıklama yapan Vali Okur, Türkiye'nin tarihi günlerinden birinin yaşandığını belirtti.
İl genelinde herhangi bir problem olmadan milli iradenin sandığa yansıyacağını belirten Okur, şunları söyledi:
"Huzur içinde geçen bir kampanya döneminden sonra bugün ülkemizin geleceğine, istikbaline güzel sonuçlar doğuracak bir gün geçiriyoruz. Vatandaşlarımız erken saatlerde gelip oylarını kullanıyorlar. Katılım gayet yüksek. Demokrasinin şöleni olan sandıkta yüce Türk milleti, özgürce, iradesiyle kararını verecek. Uşak'ta vatandaşların oy verme işlemi huzur ve güven içerisinde devam etmekte. Çok huzurlu, saygılı, demokratik bir referandum süreci yaşadık. Umuyorum ki bugün de huzur içerisinde geçerek milletimiz kararını verecek. "
Necati Özen Lisesinde oyunu kullanan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise halk oylamasının önemine değinerek, "Milletimiz kararını bu gün verecek. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşmasını için istikrar için güçlü Türkiye için hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Bedriye Kadir Uysal Ortaokulunda oy kullanan AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise Türkiye'de bir kez daha milli iradenin tecelli ettiğini belirtti.
Oylamanın demokrasi şölenini havasında geçtiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:
"Uzun bir çalışma sürecinden sonra bugüne geldik. Gece gündüz demeden 25 Şubat'tan bu yana çalınmadık kapı bırakmadık. Milletimizin bekası için geleceği için önemli bir karar süreci. Bugün kararda sözde milletimizin. İnanıyorum ki milletimiz doğru kararı verecektir. Şu an için ilimiz genelinde hiçbir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Temennimiz, oylamanın sorunsuz bir şekilde bitmesi ve Türkiye'nin hayrına vesile olacak bir sonucun çıkmasını ümit ediyoruz"
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, eşi Halime Cahan ile geldiği Nihat Dülgeroğlu Ortaokulunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, sandıkların demokrasilerin en büyük gücü olduğunu söyledi.
Yeni Türkiye için sandık başında olduklarını belirten Cahan, "Yeni ve güçlü Türkiye için vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Seçim gününe kadar vatandaşlarımızla gece gündür bir arada olduk. Uşak olarak sandıklardan güzel sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. Ayrıca sandıkları da geziyoruz. Vatandaşlarımızın katılımı yüksek. Her şey Türk milleti, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet için. Sandıklar açıldığı zaman inşallah güçlü Türkiye için bir adım daha atmış olacağız." dedi.