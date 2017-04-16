Türkiye Sandık Başında

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yapılan seçimde oyunu kullandı.



Yılmaz, eşi Hilal Yılmaz ve kızı Şeyma Yılmaz ile Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 1082 nolu sandıkta oy verdi.



Oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Burdur'da seçmenlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda sandığa gittiğini belirtti. Olaysız bir şekilde seçimin gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:



"Sandık bölgelerinde ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinde hem jandarma hem de emniyet kuvvetlerimizin marifetiyle güvenlik önlemlerimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Amacımız vatandaşımızın hür iradesinin sandığa yansımasıdır. Şu saat itibarıyla da çok şükür bir olay olmadan, sakin bir şekilde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Yapılan halk oylamasının, anayasa değişikliğimizin kabul veya reddi ne çıkarsa milletin iradesidir, buna saygı duymak gerekir, memleketimize, insanlarımıza, ülkemize ve devletimize iyilikler getirmesini diliyorum."