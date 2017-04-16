Türkiye Sandık Başında

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giderek, oylarını verdi.





Vali Aktaş ve eşi Songül Aktaş, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yapılan seçimde, Mehmet Emin Gülen İlkokulunda oylarını kullandı.





1022 nolu sandıkta oyunu kullanan Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız huzurlu ve güvenli bir ortamda iradesini sandığa yansıtacaktır. İnanıyoruz ki memleketimiz için en güzeli olacaktır. İl genelinde 900 emniyet, 350 jandarma personelimiz olmak üzere toplam bin 250 civarında güvenlik personelimiz görev başındalar. 665 sandıkta 206 bin seçmenimiz bulunmaktadır." dedi.





Belediye Başkanı Hasan Ünver ise oyunu Güzelyurt Mahallesindeki Turgut Akdeveli İlkokulunda kullandı.





Başkan Ünver eşi Ayşe Ünver ve çocuklarıyla birlikte 1065 nolu sandığa gelerek oyunu kullandı.





Ünver, seçim görevlileriyle sohbet ederek, başarı dileğinde bulundu.