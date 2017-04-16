Türkiye Sandık Başında

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Eşi Zeliha Su ile Atatürk Mahallesi Çok Programlı Lisesine gelen Vali Su, oyunu 1005 nolu sandıkta kullandı.



Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın huzur ve güven içerisinde, hür iradesini hiçbir etki altında kalmadan sandığa yansıtması için her türlü önlemin alındığını belirterek, "Bölgede saat 07.00 de oy kullanılmaya başladı saat 16.00'da sona erecek. İnşallah bir sıkıntı olmadan bitireceğiz."dedi.