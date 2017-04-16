Türkiye Sandık Başında

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Şahin, oyunu Sadiye Ünsalan Ortaokulu "2207" nolu sandıkta kullandı.



Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şahin, halk oylamasının diğer seçimlerden çok daha farklı olduğunu söyledi.



Darbe dönemlerinin, müdahalelerin, vesayetlerin kesinlikle artık vuku bulmayacağı bir düzenleme yaptıklarını aktaran Şahin, "Amacımız tamamen yerli ve milli olan bir anayasayı milletimizin takdirlerine sunmak. Biz Meclis'te hem komisyon hem de genel kurulda günlerce, aylarca süren bir çalışma neticesinde hamd olsun ürün haline dönüştürdük. Bu ürünü de milletimizin takdirine sunduk bugün de o gündür." ifadelerini kullandı.



Şahin, istikrarın devam etmesi adına halk oylamasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.