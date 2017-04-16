Türkiye Sandık Başında

Engellilerin sosyal hayata katılması için önemli projeler gerçekleştiren Bağcılar Belediyesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında, engelli ve yaşlı seçmenlerin zorlukla karşılaşmadan oylarını kullanabilmesi için 9 asansörlü özel araç, 25 binek araç ve ambulans tahsis etti.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da oy kullanan bini aşkın engelli ve yaşlı, görevli ekipler tarafından evlerinden asansörlü özel araç, binek araç ve ambulansla alındı.



Engelli ve yaşlı seçmenler daha sonra oy kullanacakları okullara götürüldü. Oy işlemi sonrasında yeniden araçlara bindirilen engelli ve yaşlı seçmenler evlerine bırakıldı.



Bağcılar Belediyesine hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan 15 Temmuz Mahallesi sakini engelli İbrahim Aginer de kendileri için sunulan hizmetten yararlandı.



Özel araçla ekiplerce Erol Battal Ortaokuluna götürülen Aginer, "Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oluyor. Biz engelliler için sunulan imkanlardan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.



Fatih Mahallesi'nde oturan, yürüme problemi bulunan 68 yaşındaki Sami Boyraz da evinden alınıp oy kullanacağı Malazgirt Ortaokuluna kadar özel araçlarla götürülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Boyraz, ilçe belediyesinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, "Belediyemiz oy kullanabilmem için de her türlü imkanı sundu. Oyumu, hiçbir zorlukla karşılaşmadan kullandım. Beni yine evime getirdiler. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Engellileri yaşamın her alanında görmek istiyoruz"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçede yaşayan engellilerin oy kullanma işlemini rahatlıkla yerine getirebilmesi için tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Engelli seçmenlerin her biri oyunu hiçbir zorlukla karşılaşmadan kullanabildi. Onlar için hayatın tüm alanlarında hizmetler sunuyoruz. Demokratik haklarını kullanmaları için de özel araçlar, binek araçları ve ambulansı hizmete sunduk. Onlar vatanını ve milletini seven insanlar olarak hayatımıza katkı sağlıyorlar. Demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlıyorlar. Engellileri hayatın her alanında görmek istiyoruz. Onların memnuniyeti ve huzuru bizim için çok önemli."