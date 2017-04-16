Türkiye Sandık Başında

Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve halk oylamasının güvenliğiyle ilgili veriler yakından takip ediliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinde oluşturulan, emniyet genel müdür yardımcıları başkanlığında, ilgili daire başkanlarının katılımıyla faaliyet gösteren Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezinde, yurt genelinde halk oylamasının huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösteriliyor.



Kavşaklar, önemli noktalar ve seçmenlerin oy kullanmaya giderken kullandığı güzergahların sürekli izlendiği merkezde 46 personel görev yapıyor.



Görevliler, il ve ilçelerdeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'ne (KGYS) entegre 19 bin kamera ile 122 3G cihazından alınan görüntüleri canlı yayın ekranları ve bilgisayarlardan anlık takip ediyor.



Merkeze görüntülerin yanı sıra illerden önemli asayiş bilgileri de anında ulaşıyor. Tüm görüntü ve bilgiler yetkililerce değerlendiriliyor, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili kurumlara iletiliyor.



Sabah erken saatlerde çalışmalara başlayan yetkililer, oy sayım işlemleri sona erdirilinceye kadar görev yapacak.



Emniyet yetkilileri, ülke genelindeki polis sorumluluk bölgelerinde seçmenlerin huzur ve güven içinde oy kullanmaya devam ettiklerini belirtti.