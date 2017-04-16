Türkiye Sandık Başında
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yüksekova'da oy kullanan vatandaşlardan detaylar Güvenlik önlemleri Hakkari kent merkezinde oy kullanma işlemleri HAKKARİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Hakkari'de oy kullanma işlemi devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yüksekova'da oy kullanan vatandaşlardan detaylar
Güvenlik önlemleri
Hakkari kent merkezinde oy kullanma işlemleri HAKKARİ - Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Hakkari'de oy kullanma işlemi devam ediyor.