Türkiye Sandık Başında

Adana'nın Kozan ilçesinde kendi başına oyunu kullanamayacak kadar hasta ve yaşlı olan vatandaşlar oy vermek için hasta nakil aracı ile vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.



Halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen 78 yaşındaki Ahmet Torun, Kozan Devlet Hastanesi sağlık personeli tarafından Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinden hasta nakil aracıyla alınarak Ağlıboğaz İlkokulunda oy kullanacağı sandığa getirildi. Yakınlarının eşlik ettiği hipertansiyon hastası Torun, oyunu kullandı.



Herkesin oyunu kullanmasını isteyen Torun, "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Herkes görevini yaparsa iyi olur." dedi.