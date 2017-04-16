Türkiye Sandık Başında

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, anayasa değişikliği için sandık başına gitti.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dedeoğlu, Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunda 2157 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Burada vatandaşlara sohbet eden Dedeoğlu, şunları kaydetti:



"Evet, tabiki oyumuzu kullandık. İrademizi sandığa yansıttık. Ülkemizin geleceği için güzel müreffeh günler için oyumu kullandım. Vatandaşlarımızın katılımı gayet güzel. Vatandaşlarımız yine ülkesine sahip çıkıyor. Vatandaşlarımız iradesini sandığa yansıtıp ülkelerinin geleceği için mutlu, müreffeh Türkiye için iradelerini ortaya koydu. Huzurlu bir ortamda gayet sakin bir ortamda oy kullanılması bizleri mutlu ediyor."