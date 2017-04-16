Türkiye Sandık Başında

Artvin Valisi Ömer Doğanay, anayasa değişikliği halk oylaması için Gazi Ortaokulunda oyunu kullandı.



Vali Doğanay, eşi Esma Doğanay ile geldiği okulda, sandık görevlilerinin kontrolünün ardından oyunu 1016 nolu sandıkta verdi.



Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Doğanay, Artvin'de halk oylaması sürecinin huzurlu bir şekilde geçirildiğini söyledi.



Doğanay, Artvin'de 608 sandıkta oy kullanma işleminin sürdüğünü dile getirerek, kentte 127 bin 944 seçmenin oy kullanacağını ifade etti.



Artvin'de bütün okullarda, sandık alanlarında, sandık kurulu olan yerlerde güvenlik tedbirlerinin olduğunu vurgulayan Doğanay, "Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir seçim geçirmesi için görevlerinin başında bulunuyorlar. Şu ana kadar ilimizde herhangi bir olumsuz yok. Vatandaşlarımız gayet sakin, güzel bir şekilde oyunu kullanmaya devam ediyor." diye konuştu.



Doğanay, herhangi bir problem olmadan milli iradenin sandığa yansıyacağına işaret ederek, "Anayasa değişikliği halk oylaması öncesi, günü ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken önlem ve tedbirleri aldık. İlimizde rahat ve huzurlu bir ortamda halk oylaması devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Okuldaki sandık görevlilerine de çalışmalarında başarılar dileyen Vali Doğanay, okul bahçesinde bulunan vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.