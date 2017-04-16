Türkiye Sandık Başında

Denizli, Aydın, Uşak ve Manisa'da hasta ve yatalak vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından evlerinden veya hastanelerden alınıp oy kullanacakları yerlere götürüldü.



Denizli'de, İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün koordinasyonunda Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen hasta ve yatalak vatandaşlara yardımcı oldu.



Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan 90 yaşındaki yatalak hasta Huriye Şentürk'ün oy kullanması için yakınları Evde Sağlık Hizmetlerinden yardım istedi.



Ekipler, Huriye Şentürk'ü evinden sedye ile alıp ambulansla Esentepe Ortaokuluna götürdü. Oy kullanması sırasında Şentürk'ün kızı Nezahat Altıntaş da annesine refakat etti. Şentürk, okuldaki "1054" numaralı sandığın yanına sedye ile görevliler tarafından getirildi ve oyunu kullandı.



Şentürk, yaptığı açıklamada, oy kullandığı için mutlu olduğunu belirterek, bu hizmeti verenlere teşekkür etti.



Aydın'da 189 kişi sandığa götürüldü



Aydın'da da hastanelerden 123 kişi ile evde bakım hizmeti alan 66 kişi, görevliler tarafından oy kullanacakları yerlere ulaştırıldı.



Kurtuluş Mahallesi'nde kızıyla yaşayan felçli 84 yaşındaki Kadriye Demirkapu, Haci Lütfi Atay Ortaokuluna hasta nakil aracıyla taşındı.



Sedye üstünde, sağlık çalışanları ve kızının da yardımıyla oy kullanan Demirkapu, bu hizmetten dolayı oyunu kullanabildiği için mutlu olduğunu söyledi.



Kızı Süel Gürler de annesinin şimdiye kadar tüm seçimlerde oy kullandığını belirterek, verilen hizmetten dolayı sağlık ekibine teşekkür etti.



Manisa'da diyaliz hastası sedye üzerinde oy kullandı



Manisa'nın Demirci ilçesinde 60 yaşındaki diyaliz hastası İrfan Ustabaşı, Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince evinden alınarak, oyunu kullanacağı Atatürk İlkokuluna getirildi. Sedyeyle kabine götürülen Ustabaşı, 1058 no'lu sandıkta oyunu kullandı.



Ustabaşı, görevlilere teşekkür etti.



Uşak'ta 182 kişi sağlık ekiplerince sandığa götürüldü



Uşak Valisi Ahmet Okur, yaptığı açıklamada, il genelinde oy kullanma merkezlerine gidemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşların evlerinden ambulanslarla alınıp sandıkların bulunduğu okullara götürüldüğünü söyledi.



Öğle saatlerine kadar 182 yaşlı ve hastanın ekiplerce taşındığı kaydeden Okur, "İl ve ilçelerimizde ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılıyor. Oy verme işlemi tamamlanana kadar ekipler çalışacak. Amacımız milletimizin iradesinin sandığa tam olarak yansımasına katkı sağlamak." dedi.