Türkiye Sandık Başında
İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullandı.
İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullandı.
AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Bornova'da Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy verdi.
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Delican, 16 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirterek, "Bugün hem benim hem de yeni Türkiye'nin doğum günü." dedi.
Türk milletinin ecdadından aldığı "Diriliş" ruhuyla sandığa gittiğini aktaran Delican, bugün milletin yükselişe, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma hedefi ile mazlumların hakkını temsil etmesini sağlayacak sürece oy verdiğini söyledi.
CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de Karşıyaka'daki Mustafa Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda oy kullandı.
Güven, daha sonra yaptığı açıklamada, meselenin siyasi partilerden öte memleket meselesi olduğunu belirterek, "Vatandaşlık görevimizi, milletimize ve ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için sandık başına geldik, oyumuzu kullandık. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı sandığa gidip oylarını kullanmaya davet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı oy kullandıkları sandıkları sahip çıkmaya çağırıyorum. Sonuç ne olursa olsun ülkemize, halkımıza hayırlı olsun. Bu memleket bizim ve her sonuçta kardeşçe yaşamayı, cumhuriyetimize ve vatanımıza sahip çıkmayı başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.
MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise Bayraklı'daki İlhan Nedret Keten Ortaokulu'nda oy verdi.
Karataş, yaptığı açıklamada, Türkiye için oldukça önemli bir günü yaşadıklarını vurgulayarak, "Millet iradesi tecellisi bakımından tüm seçimleri önemsiyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi dayanağımız çok sağlam temeller üzerinde hiç kimse merak etmesin. İstediğimiz sonucun çıkacağına inanıyorum. Milletimizin ve hemşehrilerimizin seçime katılmaları ve oylarını kullanmaları referandum u demokrasi şölenine çevirecektir. Buna inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.