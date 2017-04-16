Türkiye Sandık Başında

AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, yarın sabah Türkiye'nin güzel bir güne uyanacağını belirtti.



AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Temurci, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu Çekmeköy ilçesindeki Sultançiftliği Ortaokulundaki 1387 numaralı sandıkta kullandı.



AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı ve partililerin eşlik ettiği Temurci, sınıfları dolaşarak sandık sorumlularına çalışmalarında kolaylık diledi.



Vatandaşlarla ve partililerle öz çekim yapan ve fotoğraf çektiren Temurci, uzun sayılabilecek bir maratonun ardından bugün sandığın milletin önüne geldiğini belirtti.



15 Temmuz'dan sonra milletin ilk kez sandığa gittiğini aktaran Temurci, "Dolayısıyla sandık yeniden daha güçlü Türkiye, güçlü demokrasi ve geleceğimiz için bu anlamda önemlidir. Biz her zaman sandığa ve milletimize güvendik. Ben milletimizin bugün 2 şeyden birini seçeceğine değil, aydınlık bir Türkiye'yi oylayacağına inanıyorum. Yarın sabah Türkiye ve millet olarak inşallah güzel bir güne uyanacağız." ifadelerini kullandı.