Türkiye Sandık Başında

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve Canan Candemir Çelik anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullandı.



Koçer, Sarısalkım İlköğretim Okulu'nda eşi Füsun Koçer ile halk oylaması için oyunu kullandı.



Koçer, yaptığı açıklamada, 16 Nisan referandum seçimlerinde demokrasi şölenin başladığını ve ülkenin önünü açacak bir sonucun çıkacağını beklediğini söyledi.



Erdoğan, Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu'nda oy kullandı. Erdoğan, sonucun ülkeye hayır getirmesini diledi.



Okuldaki diğer sandıkları da dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kampanya döneminin sona erdiğini ve bundan sonra son sözü milletin söyleyeceğini ifade etti.



Çelik de Oğuzeli Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandı.



Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Çelik, Türkiye'de çok güzel işler başarıldığını belirterek şöyle konuştu:



"Sizler destek verdiğiniz için bugünlere geldik. Bugün eğer başımız dikse, bugün Türk vatandaşı olmaktan, Türkiyeli olmaktan daha fazla gurur duyuyorsak, yaşadığımız ülkeden ve aldığımız hizmetlerden daha fazla memnun oluyorsak bütün bunlar sizin sayenizde oldu. Siz Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun dava arkadaşlarına gönülden destek verdiniz. Onlar da size mahcup olmamak için gece gündüz çalıştı, çalışmaya da devam edecek."