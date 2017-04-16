Türkiye Sandık Başında

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kamçı, oyunu eşi Ayşe Kamçı ile Refika Küçükçalık Ortaokulunda 2158 nolu sandıkta kullandı.



Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Kamçı, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün tüm ülkemizin her tarafında referandum için oy kullanılıyor, vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Ben de eşimle birlikte vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Referandumun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim asıl görevimiz güvenliği sağlamak ve vatandaşlarımızın huzur içerisinde her hangi bir problemle karşılaşmadan oylarını kullanmalarını sağlamaktır. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."