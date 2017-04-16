Türkiye Sandık Başında

Van ve Hakkari'de yatalak hastalar, Evde Sağlık Hizmetlerine bağlı ekiplerin yardımıyla seçmen kayıtlarının bulunduğu okula götürülerek oylarını kullandı.



Hakkari'de merkeze bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden felçli Ömer Çakır (76), oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu.



Bunun üzerine sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınan Çakır, oy kullanacağı Sermaye Piyasası Kurulu İlkokuluna götürüldü.



Sağlık personelince oyunu kullanacağı sandığa kadar taşınan Çakır, daha sonra evine ulaştırıldı.



İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince şu ana kadar 30 hastanın ambulanslarla alınarak oylarının kullanacağı sandıklara götürüldüğü bildirildi.



Van



Van'ın Başkale ilçesinde nefes darlığı hastası olan görme engelli Hemi Teyfun, kendisini evinden alan sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullandı.



İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de oturan 90 yaşındaki Teyfun, sağlık ekiplerinin yardımıyla Başkale Yatılı Bölge İlk ve Ortaöğretim Okulu'na götürüldü.



Sağlık personeli gözetiminde oksijen tüpüyle birlikte oy kullanacağı 1092 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar sandalyeyle taşınan Teyfun, oyunu kullandıktan sonra evine ulaştırıldı.