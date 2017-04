Türkiye Sandık Başında

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandı.



Kadir Has Ortaokulunda 1085 numaralı sandıkta oyunu kullanan Büyükkılıç, sürecin huzur içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu.



Vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Bizler, belediye başkanı sıfatıyla referandum sürecinde, sözlerimizden çok icraatlarımızla gündeme geldik, çünkü yaptıklarımız bir bakıma teminatımızdı. Vatandaşlarımızın takdirine güveniyoruz. Her şeyden önce bu sürecin huzur içerisinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Her zaman vurguladığımız gibi bayrağımızı, devletimizi, milletimizi sahiplenerek ve bu duyguları zedelemeden, aynı geminin içerisinde olduğumuz anlayışı ile bu çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğini vurguladım."