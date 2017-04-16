Türkiye Sandık Başında

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Uysal, Yunus Emre İlkokuluna gelerek 1160 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Burada açıklama yapan Uysal, Türkiye'nin tarihi bir gün yaşandığını, ülkenin geleceğini oyladıklarını söyledi.



Halk oylamasının huzur içinde geçtiğinden bahseden Uysal, yarın ülkenin üzerine yeni bir güneş doğacağını kaydetti.



Uysal, oy kullanma işlemine gelen vatandaşlarla da sohbet etti.