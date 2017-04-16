Türkiye Sandık Başında

Artvin'de anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında 608 sandıkta 127 bin 944 seçmenin oy kullanma işlemi sürüyor.



Seçim güvenliğini sağlamak adına güvenlik güçleri gerekli önlemleri alırken, Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde evde bakım hizmeti alan ve ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürülen hastalar da oylarını kullanıyor.



Artvin Orta Mahalle'de oturan ve 2 yıl önce geçirdiği baypas ameliyatı sonrası felç olan 82 yaşındaki Ataç Erdin de 112 Acil Servis personelince evinden alınarak, oy kullanacağı 7 Mart İlkokuluna götürüldü.



Oy kullanma işlemi sonrası ambulansla tekrar evine bırakılan Erdin'in oğlu Akın Erdin, burada yaptığı açıklamada, babasının oy kullanmayı çok istediğine dikkati çekerek, "Biz de onu kırmak istemedik. Sağlık Müdürlüğünün sunduğu bu hizmetle babamı ambulansla evden aldık. Oyunu kullanmaya buraya getirdik. Yıllardır o bize çok iyi babalık yaptık. Şimdi görev bizde, bu saatten sonra da biz ona çok iyi evlat olmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Kışla da oyunu kullandı



AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla da Anadolu Lisesindeki 1003 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Milletimizin kararı başımızın üstüne. Ne karar çıkarsa çıksın milletimizin takdiridir. Biz sözümüzü söyledik. Bugün söz söyleme sırası milletimizde. Milletin kararı üstüne söz söylenmez. İnşallah güzel ülkemiz için güzel yarınlar için güzel şeyler olacaktır."