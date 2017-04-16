Türkiye Sandık Başında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, oyunu kullandı.



Konak ilçesi İzmir Atatürk Lisesi'ne gelen Nükhet Hotar, "1245" numaralı sandıkta oy verdi.



Hotar, oyunu verdikten sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel İzmir'imizde güzel bir günde güzel İzmirlilerle güzel bir okulda oyunu kullandığını söyledi.



Halkın, büyük bir sağduyu içinde gayet güvenli şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini belirten Hotar, "Oyumuzu kullandık. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, inşallah çok güzel sonuçlar bekliyoruz. Bugüne kadar emeği geçen arkadaşlarımızın Allah emeklerini boşa çıkarmasın diyorum. Ülkemizin geleceği için uğurlu mübarek sonuçlar bekliyoruz. Onun için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.



Nükhet Hotar'a AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da eşlik etti.