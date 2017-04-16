Türkiye Sandık Başında

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Eşi Yeter, çocukları Aytuğ Taha ve Zeynep Sena Yılmaz ile geldiği Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda oyunu kullanan Enver Yılmaz, oy verme işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Yılmaz, 16 Nisan'ın aynı zamanda eşiyle birlikte 22'nci evlilik yıl dönümlerinin olduğunu dile getirerek, iki mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi.



Halk oylaması sonucunun memleket adına hayırlar getirmesini temenni eden Yılmaz, "Ordu'da güzel bir referandum sürecini geçirmiş olduk. 16 Nisan hem ülkemiz, hem de dünyamız açısından tarihi anlardan bir tanesi olacak." dedi.



Kabuğunu kıran ve büyüyen Türkiye'nin halk oylamasından çıkacak evetle daha da büyüyeceğine olan inancının tam olduğunu kaydeden Yılmaz, referandum a katılım oranının yüksek olmasının da ayrıca sevindirici olduğunu aktardı.