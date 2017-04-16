Türkiye Sandık Başında

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Afşin ilçesinde sandık başına gitti.



Çitil, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı Sabri Türkkahraman ve partililerle Afşin Fatih İlkokuluna gelerek 1122 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Burada açıklama yapan Çitil, ülkede tarihi bir gün yaşandığını söyledi.



Çitil, "Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız yoğun bir şekilde oylarını kullanıyor ve ülkemiz tarihi birgün yaşıyor. Milletimiz, ülkemiz bugün çok önemli bir karar verecek ve ülkemizin kaderini milletimiz çizecek. Sistemin değişmesiyle daha güzel aydınlık günlere vesile olacak." dedi.



Çitil, halk oylaması için oy kullanma işlemine gelen vatandaşlarla da sohbet etti.