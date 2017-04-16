Türkiye Sandık Başında

Kars Valisi Rahmi Doğan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Sosyal Bilimler Yüksel Okulu'nda oy kullandı.



Eşi Gülden Gülizar Doğan ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Yüksel Okulu'na gelen Vali Doğan, okulu gezerek seçim görevlilerini selamladı.



Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doğan, Kars genelinde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ve oylamanın devam ettiğini söyledi.



Doğan, şunları ifade etti:



"Halk oylaması kazasız, belasız bir şekilde götürüyoruz, sandık başlarında, merkezlerinde bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız yoğun şekilde oylarını kullanıyor. Tüm güvelik tedbirlerini aldık. İnşallah saat 16.00'da sandıkları açacağız. Açıldıktan sonra kazasız belasız bir şekilde referandum u sonuçlarını alırız. Memleketimiz, devletimiz, milletimiz, ilimiz için inşallah iyi olur, hayırlı uğurlu olur."