Türkiye Sandık Başında

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullandı.



Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokuluna eşi Esma Balkanlıoğlu ile gelen Vali Balkanlıoğlu, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.



1058 numaralı sandıkta oy kullanan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin Ordu, Türkiye ve dünya için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Vali Balkanlıoğlu, halk oylaması ile memleketin geleceği için son derece önemli bir kararın verileceğini belirterek, Ordu'da halk oylamasının huzurlu bir şekilde sonlanması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



Çıkacak sonucun ülkenin yararına, menfaatine olmasını dileyen Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:



"Biz atanmışlar olarak, emniyet ve asayişten ilimizde birinci derecede sorumlu insanlarız. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, hatta özel güvenlik teşkilatındaki güvenlikçiler, zabıta da dahil bizim emrimizde. Seçim öncesi, seçim esnasında ve seçim sonrasında güvenlik tedbirleri almak, seçim öncesinde propagandaya başlayan siyasiler, devlet büyükleri, kim varsa onların sağsağlim ilimize gelip, rahatça halka fikirlerini anlatıp, diledikleri yönde oy kullanmalarını söyleyip ayrılmalarını temin etmek, seçim esnasında daha doğrusu vatandaşın tercihini belirtme durumunda hiç bir baskıya maruz kalmadan dilediği yönde tercihini yapması için ortam hazırlamak ve bu işlem bittikten sonra sayım döküm ve merkeze intikal ettirilmesinde güvenliği almak bizim görevimiz."



"Tabi seçimler malumunuz referandum da aynı mevzuata tabi tutuluyor." diyen Balkanlıoğlu, "Bundan dolayı biz de seçimler, referandum lar hakimlerin kontrolünde yürütülüyor. YSK, il seçim kurulu ve ilçe seçim kurulları tarafından yürütülüyor. Biz de seçim esnasında o kurallara tabiyiz. Ancak güvenliği almak da bizim görevimiz." ifadesini kullandı.



Balkanlıoğlu, "Memleketimizde özellikle Ordu için söylüyorum, sakin ve huzurlu bir tercih noktasındayız. Memleketimizin geleceği için son derece önemli bir karar verilecek ve bu karar neticesinde de yönetim sistemimizde değişiklik olabilecek. Allahu Teala hakkımızda geleceğe dönük kardeşliğimizi pekiştiren, istikrarı sağlayacak neyi murat ettiyse o olsun diyorum. Memleketimize vatanımıza mübarek olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.