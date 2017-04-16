Türkiye Sandık Başında

KOCAELİ(AA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, anayasa değişikliği halk oylaması için Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Aslan Çimento İlkokulu'nda oy kullandı.



Karabacak, eşi Teslime Karabacak ve 1,5 yaşındaki torunu Yusuf Eymen ile geldiği okulda, 1331 numaralı sandıkta oy kullandı.



Oy zarfını torunuyla birlikte sandığa atan Karabacak, daha sonra sandık başkanı ve görevlilere başarılar diledi.



Okul bahçesinde ve sınıflarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına Türkiye adına bugün güzel bir sonuç alınacağını ifade etti.