Türkiye Sandık Başında

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması kapsamında oyunu kullandı.



İkiz, eşi Lebibe İkiz ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 1003 nolu sandığa giderek oyunu kullandı.



İkiz, Türkiye için önemli, tarihi günlerden birinin yaşandığını belirterek, "16 Nisan, Türkiye ile Türkiye'ye umut bağlamış mazlumlar için önemli bir karar günü. Sandıklar önümüze geldi. Artık söz de karar da milletin. Halkımıza güvendik ve bu yola çıktık, halkımız da bize güvenlerini gösterecektir. İnşallah ülkemizin güçlü ve istikrarlı yarınları için en güzel sonuç çıkacak." dedi.



Havza'da 134 sandıkta 30 bin 83 seçmen oy kullanacak.