Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına yönelik seçimde Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, oyunu kullandı.



Vali Coş, eşi ve kızıyla geldiği Sait Faik Abasıyanık Ortaokulunda 2207 numaralı sandıkta oy verdi.



Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Coş, şunları dile getirdi:



"İnşallah ülkemiz için güzelliklere vesile olur. Daha iyi daha güçlü bir Türkiye için referandum sonuçları inşallah bu büyük hedefimize yardımcı olur. İlimizde de oy verme işlemleri huzur ve sükunet içinde devam ediyor. Ayrıca gördüğüm kadarıyla katılım da yüksek. Bütün vatandaşlarımızı, seçmenlerimizi sağduyu, huzur, sevgi ve saygı içinde vatandaşlık haklarını yerine getirdiklerinden ötürü tebrik ve teşekkür ediyorum."