Türkiye Sandık Başında

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu. "Sonuçta bugün oylamadan sonra milletimiz, vatanımız, ülkemiz kazanacaktır. Sonuç ne olursa olsun, herkes saygı duyacaktır." dedi.



Karamanlı ilçesinde anayasa değişikliği halk oylamasında, ilçe genelindeki kayıtlı 6 bin 341 seçmen, 26 sandıkta oy kullanmaya devam ediyor.



Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, AK Parti Karamanlı İlçe Başkanı Ahmet Ali Köylü ve İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Kanal okulları gezerek, sandık görevlilerini ziyaret etti ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.



Oyunu, Nimet Güvener İlkokulundaki "1017" numaralı sandıkta kullanan Belediye Başkanı Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bir tempoda çalışmalarda bulunduklarını ifade den Selimoğlu, "Tüm görüşteki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu 60 günlük çalışma süresince, sükunet sağlandı. Herhangi bir gruplaşmalar, itişmeler, kakışmalar ve ağır ithamlarda bulunulmadı. Gayet güzel bir ortam vardı. Buna katkı sağlayan herkese şahsım ve Karamanlı halkı adına çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bugün oylamadan sonra milletimiz, vatanımız, ülkemiz kazanacaktır. Sonuç ne olursa olsun, herkes saygı duyacaktır." dedi.