Türkiye Sandık Başında

AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen ve CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için oylarını Vali Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nda kullandı.



Sezen, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok daha güçlü bir duruma gelmesi için bugün oylarını kullandıklarını belirtti.



Halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Sezen, "Özellikle dost bildiğimiz Avrupa ülkelerine buradan güçlü bir mesaj verilmesi açısından önem arz eden bir halk oylaması. Dostlarımızın ne kadar dost olduğunu tüm Türk milletinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak inşallah." dedi.



Sezen, halk oylamasının vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.



CHP Edirne Milletvekili Bircan da bugün Türkiye'de demokrasi şöleni yaşandığını belirtti.



"Bu saatten sonra 'evet' veya 'hayır'ı tartışmayacağım" diyen Bircan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ama halkımızın sağ duyusuna güveniyorum, Mustafa Kemal Atatürk sevgisine inanıyorum. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız, o nedenle Türkiye'de ne oluyorsa Edirne'de bir daha fazlası demokrasi adına yapılacağına inanan birisiyim. Salı günü tekrar meclis açılacak, bizler tekrar yasa yapmak için orada olacağız. Ama buruk bir şekilde olması hoş olmaz. Burada demokrasinin, özgürlüğün, sağduyunun ve çocuklarımızın geleceğinin kazanacağına inanıyorum."



Öte yandan AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe'de oyunu Vali Fahri Yücel İlköğretim Okulu'nda kullandı.