Türkiye Sandık Başında

Muğla Valisi Amir Çiçek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Vali Çiçek, eşi Hülya Çiçek ile oyunu kullanmak için Menteşe İlçesindeki Kocamustafendi İlkokuluna geldi. Çiçek, eşiyle 1196 numaralı sandıkta oyunu verdi.



Çiçek, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum da oylarını kullandıklarını, artık sözün millete ait olduğunu söyledi.



Muğla genelinde şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını dile getiren Çiçek, Muğla ve ilçelerinde sıkıntı yaşanmadan oy verme işlemlerinin devam ettiğini, vatandaşların sandık başına gelerek demokratik hakkını kullandığını dile getirdi.



Muğla genelinde 690 bin 631 seçmenin oy kullanacağını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:



"Sabah başlayan oy kullanımında şu ana kadar her hangi bir olumsuz durum meydana gelmedi. Engelli ve yaşlılarımızın oy kullanması için kurumlarımızın tahsis ettiği araçlar ulaşımı sağlıyor. Referandum da sonuç ne çıkarsa çıksın milletimizin iradesine saygı göstereceğiz. İnşallah memleketimiz için iyi sonuç çıkar."