Türkiye Sandık Başında

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, halk oylamasına ilişkin "Verimli, hoşgörü ortamının, demokratik kültürün yerleştiği, yeşerdiği, hukukun egemen olmasına dönük, girişimlerin, adımların olduğu ve bunun gözle görüldüğü bir sonuç istiyoruz." dedi.



Sözlü, oy kullanmak üzere eşi Zeynep ve kızı Birgül Asena ile merkez Çukurova ilçesinde Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine geldi. Oy kullanmak üzere aynı okula gelen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile sohbet eden Sözlü, 1104 numaralı sandıkta oy kullandı.



Sözlü, yaptığı açıklamada, medeni çağdaş Avrupa ülkelerinde olduğu gibi demokrasinin ve hukukun yerleştiği, halkın tercihlerini yaparken de birbirlerinin tercihlerine saygı duyduğu, kutuplaşmanın, kamplaşmanın olmadığı, sandıklar açıldıktan sonra da huzur ve barış ikliminin olduğu bir Adana ve bir Türkiye'nin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.



Sözlü, şunları söyledi:



"İngiltere arka arkaya iki referandum yaptı. Birini red diğerini kabul ettiler ama ülke kutuplaşmadan yoluna devam etti. Verimli, hoşgörü ortamının, demokratik kültürün yerleştiği, yeşerdiği, hukukun egemen olmasına dönük, girişimlerin, adımların olduğu ve bunun gözle görüldüğü bir sonuç istiyoruz. Akşam sandıklar açıldıktan sonra insanlarımızın birbirine hoşgörüsü olsun. Memleketimiz için hayırlara, uğurlara vesile olsun."