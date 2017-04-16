Türkiye Sandık Başında

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yatalak durumdaki hasta vatandaşlar, ambulanslarla sandık başına götürülerek oylarını kullanmaları sağlandı.



Beyşehir ilçesinde çeşitli hastalıkları nedeniyle yatağa mahkum olan vatandaşlar, ambulanslarla evlerinden alındı.



Ambulansla oy kullanacağı Beyşehir Lisesi'ne getirilen yatalak durumdaki bir vatandaş, sandık görevlilerinin ambulansa gelmesiyle araç içerisinde oyunu kullandı.



Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu'na getirilen yatağa mahkum iki vatandaş ise sandık kurulu başkanlarının ambulansta oy kullanamayacağını belirtmesi üzerine sedye ile oy kullanacağı sandığın bulunduğu salona taşındı.



Yakınlarının yardımıyla oy kullanan hastalar, yine sedyeyle ambulansa taşınarak evlerine götürüldü. Hasta yakınları, ambulansta oy kullandırılmamasına tepki gösterdi.





Oyunu kullanmak üzere yakınları tarafından Ali Rza Celeboğlu İlkokulu'na getirilen yürüme engelli bir kadın ise sandalye ile sandık başına kadar taşınarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.