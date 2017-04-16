Türkiye Sandık Başında

Orta İlçesinde, şehir dışından gelen seçmenlere yemek ikram ediliyor.



Yaylakent Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda halk oylamasında oy kullanmak için beldeye gelen seçmenler için yemek ikramı yapılıyor.



Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanmak için beldeye İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda seçmenin geldiğini söyledi.



Beldeye gelen seçmenlerin sağlıklı bir şekilde oy kullanmaları için her türlü hizmeti verdiklerini ifade eden Dede, "Gurbetten seçim için gelen hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca beldemizde yaşlıları evinden alıp oylarını kullandırıyoruz." diye konuştu.