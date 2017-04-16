Türkiye Sandık Başında

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu kullandı.



Eşi Emine Aygül ve oğlu Kadir Yeni ile Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Adana Genç İşadamları Derneği Ortaokuluna gelen Yeni, 1037 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Yeni, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir günde devletin ve milletin geleceği için iyi bir tercih yaptığını söyledi.



Millete inandıklarını belirten Yeni, şöyle devam etti:



"Milletimize inanıyoruz ki bu güzel bahar gününde devletimiz ve milletimiz için güzel bir tercih ortaya koyacaktır. Aile olarak geldik oyumuzu kullandık. Tercihimizi milletimizin geleceği, devletimizin daha güçlü olacağı, birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzün daha tescil edileceği yönünde ortaya koyduk. Bu millet Allah'ın izniyle daha önceden olduğu gibi bu günde doğru cevabı ortaya koyacaktır. Milletimizin geleceği için ihtiyaç olan 'evet' tercihini net bir şekilde sandıkta ifade edecektir."



Teşkilat olarak bugüne kadar gereken çabayı ortaya koyduklarını belirten Yeni, sonucun devlet ve millet için iyi olacağını sözlerine ekledi.