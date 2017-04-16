Türkiye Sandık Başında

Artvin'de evde bakım hizmeti alan hastalar, sağlık ekiplerinin yardımıyla halk oylamasında oy kullanıyor.



İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede yatan veya evde sağlık hizmeti alan vatandaşların referandum da oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını ve seçim günü sabah erken saatlerden itibaren hizmet vermeye başladıklarını söyledi.



İl genelinde 33 ekipten oluşan toplam 74 sağlık personelinin görev yaptığını belirten Güleç, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara yardımcı olduklarını kaydetti.



Güleç, hastalar ya da hasta yakınlarının taleplerini, Evde Sağlık Hizmetleri çağrı merkezini arayarak iletebileceğini ifade ederek, "İl genelindeki görevli personelimiz ambulanslarla hastaları evlerinden alarak oy kullanmalarına yardımcı oluyor. Oy kullanan vatandaşlarımız tekrar evlerine bırakılıyor. Öğleye kadar il genelinde 25 hastamıza hizmet verdik. Hizmetlerimiz saat 16.00'ya kadar devam edecektir." dedi.