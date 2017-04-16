Türkiye Sandık Başında

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Refik Küçükçalık İlköğretim Okulu'na eşi Ayşe Kamçı ile gelen Vali Kamçı, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.



Oyunu kullandıktan sonra diğer sandıkları ziyaret eden Kamçı, vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.



Vatandaşlık görevini yaparak oyunu kullandığını ifade eden Kamçı, "Şu ana kadar Kayseri'de bir hadisemiz yok, akşama kadar da olmaz inşallah. Oyumuzu kullandık. 5'te sandıklar kapanacak. Her şeyin daha güzel olmasını temenni ediyoruz." dedi.