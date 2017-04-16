Türkiye Sandık Başında

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, eşi Sevim Şentürk ile Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulunda oyunu kullandı.



Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokuluna gelen Vali Şentürk, 1032 nolu sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.



Halk oylamasının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Şentürk, seçim için her türlü tedbirin alındığını ifade ederek, sorunsuz bir şekilde oy kullanımının devam ettiğini söyledi.



Vali Şentürk, şunları kaydetti:



"Halk oylamasının güvenli bir şekilde gerçekleşmesi, sonuçların güvenlik içinde ilgili seçim kurullarına intikal ettirilmesi ve seçmenin hür iradesiyle oy kullanması maksadıyla her türlü tedbirler alındı. Kırşehir, büyük bir demokratik olgunluğa erişmiş bir ildir. Kırşehirliler erdemli ve kültürlü insanlardır. Ahilerin evlatları Kırşehirliler demokrasi kültürüne sahiptirler. Emniyet ve asayişi ihlal edici herhangi bir olayın meydana gelmeyeceğine inanıyorum. Sonuçları büyük bir olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Sonuç ne olursa olsun halkımızın iradesidir."