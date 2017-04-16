Türkiye Sandık Başında

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, anayasa değişikliği halk oylaması için İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.



Başkan Gürkan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması kapsamında oyunu kullandığını belirtti.



Türkiye genelinde yaklaşık 55 milyon seçmenin oy kullanacağını ifade eden Gürkan, herkesin demokratik bir şekilde tercihini sandığa yansıtacağını vurguladı.



Kırkbeş gün boyunca herkesin tercihini halka anlattığını ifade eden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Her iki taraf, 'evet' cephesi de 'hayır' cepheside vatandaşlara düşüncelerini anlattı. Artık kampanya kısmı bitti, bugün halkın özgürce oylarını ve tercihlerini kullanması zamanı. Demokrasinin en önemli özelliklerinden biri de sandıktan çıkana bütün siyasetçilerin saygı göstermesi ve kabullenmesidir. Biz 'hayır' çıkmasını istiyoruz ve arzuluyoruz. Arkadaşlarımız da 'evet' çıkmasını arzu ediyor. Son söz halkımızın artık."