Türkiye Sandık Başında

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullandı.



Toçoğlu, eşi Gönül Toçoğlu ve çocukları ile Zübeyde Hanım Ortaokulu'ndaki 1129 nolu sandıkta oyunu kullandı.



Toçoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Bugün bir kez daha vatandaşlık görevimizi yapmak üzere sandık başındayız. Referandum oylamasının ülkemiz için en güzeli, en iyisi olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Oy kullanma işlemlerinin ardından sandıkları dolaşan Başkan Toçoğlu, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.



Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli de oyunu Maltepe Mahallesi'ndeki Vali Mustafa Uygur İlkokul'unda kullandı.



Maltepe Mahallesi Vali Mustafa Uygur İlkokuluna gelen Dişli, 1080 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Dişli'ye eşi Fatma Dişli, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Likos eşlik etti.



Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Dişli, "Güçlü bir Türkiye ve geleceğimiz için milli iradenin tekrar tecelli edeceğine inanıyorum. Artık söz de karar da milletin. Kampanya bitti, bugüne kadar çalıştık, son söz milletin. Milletimiz ne karar verirse ülkemiz için en güzeli o demektir." dedi.



Oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere başarılar dileyen Dişli, okula oy kullanmak üzere gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.