Türkiye Sandık Başında

Afyonkarahisar'da anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemi başladı.



Afyonkarahisar Mehmet Yağcıoğlu İlkokulunda erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri hazırlıklarını tamamladı. Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların oy kullanması için izin verildi.



Listelerden isimlerini kontrol eden, kimliklerini ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, oy kullanmaya başladı.



Afyonkarahisar'da 1680 sandıkta 500 bin 722 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemi 17.00'de son bulacak.