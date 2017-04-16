Türkiye Sandık Başında

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, oyunu Osman Gazi Fen Lisesinde kullandı.



Haktankaçmaz, geldiği Osman Gazi Fen Lisesinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bütün vatandaşlar gibi vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten Haktankaçmaz, "Ülkemiz için çok önemli bir karar alınacak. Milletimizin sağduyusuna her zaman güvendim, bundan sonra da en doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah ülkemiz için en güzel sonucu alacağız. Sabahtan beri vatandaşlarımızın sandıklara yoğun bir ilgisi var. Şu ana kadar bize ulaşan bir sıkıntı ve sorun da olmadı." diye konuştu.



Kırıkkale'de kurulan 667 sandıkta 197 bin 697 seçmen oy kullanıyor.