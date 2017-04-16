Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri de oylarını kullandı.



Darüşşafaka Doğuş İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na geldi.



Burada 1220 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştiren Kutluay, basın mensuplarının sorularına "Herkes için hayırlı, uğurlu olsun." diyerek okuldan ayrıldı.



Komedyen Cem Yılmaz da aynı okulda oyunu kullandı. 1220 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Yılmaz, elektrikli bisikletle buradan ayrıldı.



Şarkıcı Candan Erçetin de Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelerek, 1221 numaralı sandıkta oy kullandı. Okul çıkışında, "Bir seçim temennisi alabilir miyiz?" diyen basın mensuplarına Erçetin, "Herkesin temennisi aynı değil mi?" cevabını verdi.



Sinema ve dizi oyuncusu Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel ise anayasa değişikliği referandum unda Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandılar.



Vatandaşlardan yoğun ilgi gören çift, birlikte oy kullanacağı sınıfa gelerek kimlik kontrolünden sonra oylarını attı. Bergüzar Korel'e, oy kabinine giderken mührü unuttuğu, görevliler tarafından hatırlatıldı.



Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Halit Ergenç, "Hayırlısı olur inşallah. Önemli bir gün. Herkesin bütün değerlerini ve gelecek düşüncelerini ortaya koyup adamakıllı düşünerek, karar vermesi gereken bir gün. Herkes kararını vermiştir, bugüne kalmaz." dedi.



Bergüzar Korel de açıklamasında referandum un hayırlı olmasını diledi.