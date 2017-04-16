Türkiye Sandık Başında

Vali Ali Kaban, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.



Kaban, Fener Lisesinde oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği için gerçekleştirilen halk oylaması için vatandaşların tercihini kullandığını söyledi.



Kentte dört yıldır görev yaptığını ifade eden Kaban, "İlginçtir ki benim dördüncü yılım bitmek üzere beşinci seçimim oldu. Her zaman ifade ettiğim gibi, halkımızın tercihi demokrasi açısından çok büyük öneme haizdir. Bu tercihinde ifade edildiği yer seçim sandığıdır. Bugün burada Türkiye açısından önemli bir tercihtir. Bu tercih günümüz ve bizden sonrakiler için hayırlı uğurlu olsun. Halkın sesi Hakkın sesidir. Bunun da en iyi yansıdığı yer seçim sandıklarıdır. Bu tercih hepimizin tercihi olacak çıkan sonuç." diye konuştu.



İl genelinde seçimlerin sakin devam ettiğini ifade eden Kaban, şöyle konuştu:



"Bugün bir seçimi daha idrak ediyoruz. Millet iradesinin bir şekilde tecelli ettiği yer olan sandıklar büyük önem taşıyor. Ülkemizde huzur ve güvenlik ortamı içinde seçimin yapılıyor olması bizim için en önemli kısımdır. Zonguldak, özelikle bu konuda güzel yerleşmiş geleneği olan bir ilimizdir. Huzur ve güvenlik içinde bitmesini temenni ediyorum. Şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadı."



Vali Kaban'ın eşi Neriman Kaban da seçimlerin ülke ve millet için hayırlar getirmesini diledi.