Türkiye Sandık Başında

Aksaray'da görme engelli Badegül Ünsal, yürüme engelli eşinin kullandığı akülü araca tutunarak geldiği okulda oyunu kullandı.



Badegül Ünsal (41), yürüme engelli eşi Şenol'un (42) akülü aracının arka kısmına tutunarak oy kullanacağı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokuluna geldi. Burada görevlilerin yardımıyla 1045 numaralı sandığa giden çift, oylarını verdi.



Şenol Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin yürüme, eşinin ise görme engelli olduğunu söyledi.



Her türlü zorluğa rağmen tüm vatandaşların oyunu kullanması gerektiğini vurgulayan Ünsal, "Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için gelip oyumuzu kullandık. Bizler 15 Temmuz'u gördük, Türkiye'nin daha önce yaşadığı olumsuz durumları yaşadık. Türkiye için, milletimizin geleceği için, şehitlerimiz için herkesin gelip oyunu kullanması gerekiyor." diye konuştu.



Badegül Ünsal da oy kullanarak yükümlülüklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Türkiye'nin geleceği için herkesin bu sorumluluğu yerine getirmesini istedi.