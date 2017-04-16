Türkiye Sandık Başında

Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu oyunu kullandı.



Vali Peynircioğlu eşi Gülay Peynircioğlu ile birlikte Atatürk Anadolu Lisesinde 1233 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Vali Peynircioğlu, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevi olan oy verme işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Halk oylaması sonuçlarının devlet ve millet için iyi sonuçlar getireceğine inandıklarını belirten Peynircioğlu, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız hür iradeleriyle tercihlerini yapıyor. Güven ve huzur içinde vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Niğde ili genelinde herhangi bir sorun şu ana kadar bulunmamaktadır. Ülkemizde ve ilimizde demokrasi bayramı yaşanıyor. İnşallah vatandaşımızın hür iradesi sandığa yansıyacak."



AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da Atatürk Anadolu Lisesinde 1128 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Kavaklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak bir aydır halkoyu kampanyası yaptıklarını belirtti.



Anayasa paketini köy köy, kasaba kasaba gezerek vatandaşlara anlattıklarını vurgulayan Kavaklıoğlu, "Vatandaşlarımız bu işi zaten yakından takip etti. Olumlu bir hava var. Bu halk oylaması ülkemiz için çok önemli. Bu değişim Türkiye'nin önünü açacak, istikrarsızlık kalmayacak. Türkiye'nin geleceği adına ümitliyiz. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için güzel günler bizleri bekliyor." diye konuştu.