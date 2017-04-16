Türkiye Sandık Başında

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İlköğretim Okulunda oyunu kullandı.



Oyunu kullanmak için sandık başına gelen Sekmen, sandık başkanı ve görevlilerle selamlaştıktan sonra oy pusulasını alarak paravanın arkasına geçti.



Sekmen, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların demokrasiye uygun şekilde oylarını kullandığını belirtti.



Sandığa katılımın yüksek olduğunu dile getiren Sekmen, "17 Nisan sabahı daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak uyanmış olacağız. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir kalkınma hamlesi, istikrar yakaladık. Yeni sistemle de istikrar devam edecek. 80 milyon insanımız birbirinin kardeşi, komşusu, yakını olarak birbirine bakacak. Tercihi ne yönde olursa olsun, kardeşliği, barışı, huzuru devam ettireceğiz. Aslolan vatanımızın, ülke insanımızın mutluluğu." diye konuştu.